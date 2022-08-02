На 61-м году жизни умер экс-глава детской колонии под Волгоградом

На 61-м году жизни скончался бывший начальник Камышинской воспитательной колонии для несовершеннолетних полковник внутренней службы Игорь Буров. Как стало известно ИА «Высота 102», уроженец Волгограда ушел из жизни 30 июля.
— Церемония прощания пройдет 3 августа в Камышине, — сообщил информагентству руководитель пресс-службы УФСИН России по Волгоградской области Михаил Черный.
Известно, что Игорь Буров окончил Рязанскую высшую школу МВД РФ и Академию управления МВД России. Вышел в отставку в 2017 году. Организовал благотворительное общество «Преодоление», оказывавшее юридическую и психологическую помощь детям-сиротам, приемным детям и их родителям.
Фото: Игорь Буров / ok.ru