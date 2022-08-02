Общество 02.08.2022 10:54
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02.08.2022 10:54
Дубовский районный суд Волгоградской области возложил на местную администрацию обязанность по ремонту автомобильных дорог в районном центре. Благодаря этому, жители Дубовки наконец-то увидели дорожную технику на проблемных улицах города.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения в Дубовке были выявлены в ходе надзорной проверки, проведенной с привлечением сотрудников ГИБДД ОМВД России по Дубовскому району.
- Установлено, что отдельные участки автомобильных дорог в Дубовке находятся в неудовлетворительном состоянии в связи с колейностью и многочисленными дефектами в виде ям и выбоин. В этой связи прокуратурой Дубовского района Волгоградской области в суд предъявлено исковое заявление о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на администрацию городского поселения г. Дубовка привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями ГОСТа, - сообщила Черединина.
Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. В настоящее время власти Дубовки организовали работы по исполнению судебного решения.
Фото: прокуратуру Волгоградской области
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