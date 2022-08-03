Общество

В Волгограде стоимость жилья выросла за 2 года в 1,5 раза

Общество 03.08.2022 10:12
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03.08.2022 10:12


Волгоград среди всех крупных городов России занял 4-ое место по уровню доступности жилья. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на совместное исследование сервиса по поиску недвижимости ЦИАН и hh.ru.  

Как считают аналитики, накопить на квартиру в Волгограде можно за 3,8 лет – это быстрее, чем в других крупных городах страны. Именно столько лет необходимо семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру при условии сбережения всех своих доходов (то есть, без затрат на повседневные нужды). На четвертой позиции по этому показателю расположился и Омск. Лидируют по уровню доступности жилья Челябинск и Оренбург. Третье место делят Астрахань, Саратов и Ульяновск.

В Волгограде средние предлагаемые зарплаты за два года выросли на 1,6%: с 45,3 тыс. руб. в 2020 году до 46 тыс. руб. в 2022 году. При этом средняя стоимость одного квадратного метра жилья увеличилась гораздо больше -  на 51%: с 51,9 тыс. руб. в 2020 году до 78,2 тыс. руб. в 2022 году.  

В Волгограде средний доход семьи за два года увеличился на 1,4 тыс. руб. (до 92 тыс. руб. в 2022 году), а стоимость квартиры площадью 54 кв. м на вторичном рынке  выросла на 1,42 млн руб. 

За два года заработная плата в регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) выросла на 4,8% - до 48,5 тыс. руб. в месяц. В то же время стоимость недвижимости увеличилась на 48,9% - до 92,5 тыс. руб. за один квадратный метр. Ни в одном городе рост заработной платы не позволил компенсировать повышение цен на жилье.

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