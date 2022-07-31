Общество

В 6 районах Волгограда отключат свет 1 августа

Общество 31.07.2022 19:49
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31.07.2022 19:49


Жителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов завтра, 1 августа, приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики проведут профилактику объектов электрохозяйства. 

Ищите свой дом в списке на отключение: 

Тракторозаводский район 

с 09.00 до 17.00

улица Загорская, 1, 3, 5, 7 

Краснооктябрьский район 

с 09.00 до 17.00

улица Смирнова, 1а, 1-19

переулок Смирнова, 1-7

переулок Вязниковский, 3-7, 24-28 

улица Жданова, 2-43

улица Ломоносова, 10-41, 10а, 18/1, 20-36, 36а, 46-48, 52, 55

улица Типографская, 40

Дзержинский район 

с 09.00 до 17.00 

улица 8-й Воздушной Армии, 29, 31, 33, 35, 37 

Ворошиловский район 

с 09.00 до 17.00

улица Саврасова, 20-51

Советский район 

с 09.00 до 15.00

улица Угловая

улица имени Александра Баскакова

улица Даманская

Красноармейский район 

с 09.00 до 17.00

улица Шадринская, 1-6

улица Караванная, 56-86

улица Светлоярская, 39-89 

улица Палласовская, 3, 23

с 09.00 до 14.00

улица Вучетича, 5 

улица Бахтурова, 1, 3

улица Голубева, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16 

улица Ломакина, 2 

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