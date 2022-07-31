В 6 районах Волгограда отключат свет 1 августа

Жителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов завтра, 1 августа, приостановят подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», энергетики проведут профилактику объектов электрохозяйства.
Ищите свой дом в списке на отключение:
Тракторозаводский район
с 09.00 до 17.00
улица Загорская, 1, 3, 5, 7
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Смирнова, 1а, 1-19
переулок Смирнова, 1-7
переулок Вязниковский, 3-7, 24-28
улица Жданова, 2-43
улица Ломоносова, 10-41, 10а, 18/1, 20-36, 36а, 46-48, 52, 55
улица Типографская, 40
Дзержинский район
с 09.00 до 17.00
улица 8-й Воздушной Армии, 29, 31, 33, 35, 37
Ворошиловский район
с 09.00 до 17.00
улица Саврасова, 20-51
Советский район
с 09.00 до 15.00
улица Угловая
улица имени Александра Баскакова
улица Даманская
Красноармейский район
с 09.00 до 17.00
улица Шадринская, 1-6
улица Караванная, 56-86
улица Светлоярская, 39-89
улица Палласовская, 3, 23
с 09.00 до 14.00
улица Вучетича, 5
улица Бахтурова, 1, 3
улица Голубева, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16
улица Ломакина, 2
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