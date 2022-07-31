Инджи и Спартак: какие редкие имена дают волгоградцы детям

В Волгоградской области выяснили, какими именами предпочитают называть новорожденных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление ЗАГС комитета юстиции Волгоградской области, обнародованы самые редкие и популярные детские имена июля.

— Для девочек самыми редким именами в июле оказались Августина, Айлин, Аниса, Дея, Инджи, Любамира, Феврония, — пояснили информагентству в профильном комитете. — Причем в Волгограде и области зарегистрировано всего несколько Февроний. Самой младшей из них — больше 70 лет. В последний раз такое имя дочери родители давали еще во времена СССР.

Среди наиболее популярных имен в регионе для появившихся на свет девочек остаются Арина, Валерия, Варвара, Василиса, Вероника, Ева, Мария, София.

Мальчиков чаще всего называют Артемами, Александрами, Дмитриями, Кириллами, Максимами, Матвеями, Миронами и Михаилами.

В июле сотрудники ЗАГСов регистрировали такие редкие имена мальчиков как Азарий, Алпаслан, Зубайра, Радмир, Савва, Спартак и Янис.

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