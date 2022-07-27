Шлюзы ВДСК в Волгоградской области 29 июля закроют на 5-часовой ремонт

Общество 27.07.2022 21:25
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27.07.2022 21:25
Профилактические работы на шлюзах ФБУ «Администрация «Волго-Дон» пройдут 29 июля.
- Остановка судопропуска на шлюзах №№ 1-15, Николаевском и Константиновском гидроузлах будет проводиться ориентировочно на 5 часов в период с 9-00 часов до 16-00 часов со смещением по времени, - сообщили в федеральном бюджетном учреждении.
Владельцам судов советуют внести коррективы в график движения флота, чтобы сократить время простоя.
Напомним, что шлюзы №№1-13 находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.
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