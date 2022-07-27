Шлюзы ВДСК в Волгоградской области 29 июля закроют на 5-часовой ремонт









Профилактические работы на шлюзах ФБУ «Администрация «Волго-Дон» пройдут 29 июля.

- Остановка судопропуска на шлюзах №№ 1-15, Николаевском и Константиновском гидроузлах будет проводиться ориентировочно на 5 часов в период с 9-00 часов до 16-00 часов со смещением по времени, - сообщили в федеральном бюджетном учреждении.

Владельцам судов советуют внести коррективы в график движения флота, чтобы сократить время простоя.

Напомним, что шлюзы №№1-13 находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.



