Новую партию сувенирной продукции закупает Волгоградская областная дума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен аукцион на приобретение 400 сувенирных наборов с надписью «С днем Великой Победы в Сталинградской битве!».

В каждом из наборов должно быть по два полотенца – синего или голубого, а также красного или розового цветов, которые исполнитель упакует в коробки, а потом – в пакеты с соответствующей символикой. На эти цели выделен почти 1 миллион рублей.

Между тем, ранее аппарат Волгоградской облдумы объявлял аукционы на приобретение другой сувенирной продукции – наручных часов, мячей, елочных игрушек и даже турников.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»