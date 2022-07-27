Общество

Бывший футболист и ректор волгоградского вуза скончался на 87-ом году жизни

Общество 27.07.2022 12:25
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27.07.2022 12:25


На 87-м году ушёл из жизни бывший ректор  Волгоградского государственного института физической культуры, заслуженный работник физической культуры РСФСР, доктор педагогических наук, профессор, президент Поволжской Олимпийской академии Анатолий Александрович Сучилин. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской академии физической культуры, Анатолий Александрович возглавлял Волгоградский физинститут с 1988 по 2004 годы – целых 16 лет. 

Анатолий Александрович внес большой вклад в становление и развитие академии. При его руководстве вузом проводилась модернизация учебно-спортивной базы, были открыты новые специальности «Менеджмент организации» и «Адаптивная физическая культура», начата компьютеризация учебного процесса, индивидуализация обучения членов сборных команд РФ, в том числе олимпийских чемпионов Дениса Панкратова, Александра Попова (плавание), Ольги Бондаренко, Елены Исинбаевой, Татьяны Лебедевой, Елены Слесаренко (легкая атлетика), Александра Петрова (тяжелая атлетика). 

При Анатолии Сучилине в вузе были также открыты аспирантура и диссертационный совет по профильной научной специальности, обеспечен значительный рост качественного уровня профессорско-преподавательского состава, установлены международные связи с рядом однопрофильных зарубежных образовательных учреждений.

Анатолий Александрович  Сучилин являлся признанным специалистом в области теории и методики футбола, а также в области олимпийского образования. Опубликовал более 200 научных и учебно-методических работ. Среди них учебные пособия «Юный футболист», «Подготовка юных футболистов», монографии «Теоретико-методические основы подготовки резерва для профессионального футбола», «Методологические основы исследования проблемы подготовки юных футболистов», учебник «Олимпийское образование».

Число его наград и званий велико: Академик Международной академии наук педагогического образования (1999) и Академии менеджмента в образовании и культуре (1998). Дважды лауреат премии Олимпийского комитета России (1994, 1998), лауреат премии города-героя Волгограда в области образования (2003). Имеет благодарность Президента Российской Федерации за вклад в подготовку олимпийцев (1996). Награжден орденом Дружбы (2000), медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями Госкомспорта Российской Федерации и зарубежных стран, почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Внесен в «Золотую книгу» Волгоградской области.

Коллектив Волгоградкой академии физической культуры выражает соболезнование родным Анатолия Александровича. 

Скорбят в связи с уходом из жизни бывшего ректора физакадемии и в спортивном клубе «Ротор». Анатолий Александрович был воспитанником  клуба «Металлург» (Сталинград). Выступал за местные команды «Торпедо» и «Трактор» (1954 – 1958). Всего он провел 78 матчей за эти клубы, а за  волжскую «Энергию» -  более 100 матчей,  в которых забил 36 голов.


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