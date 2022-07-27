Общество

«Увидели свет в конце тоннеля»: УК «Новый дом» взялся за ремонт многострадальной девятиэтажки в Волгограде

Общество 27.07.2022 10:04
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27.07.2022 10:04


Жители многоквартирного дома по улице Турбинная, 186 в Кировском районе Волгограда наконец-то могут спать спокойно. В их дом пришла управляющая компания ООО «Новый дом», которая не словом, а делом доказывает свою работу. Как признались ИА «Высота 102» жители девятиэтажки, в процессе выбора очередной управляющей организации были поставлены жесткие условия, которые безукоризненно выполнила новая УК.
Наш дом находился в плачевном состоянии, — вспоминает старшая по дому Ольга Алыкова. — Канализация была вся разобрана прошлой компанией из-за чего нечистоты текли в подвал. Также у нас протекали трубы, затопляя все четыре  подъезда. Вонь и сырость была просто невыносимая. Когда пришла организация «Новый дом», то мы первое время с недоверием относились к ней, но спустя пару месяцев мы наконец-то успокоились — наши надежды и ожидания не были обмануты.
Только за один год ООО «Новый дом» смог решить все проблемы, которые не были устранены прошлой организацией за три года работы. В подвале дома заменили трубопроводы  холодного и горячего водоснабжения, выполнили регулировку системы отопления, отремонтировали отмостку и цоколь дома, а также по просьбе жителей установили лавочку у подъезда. 
Помимо этого, в 2022 году УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» заменил лифты, после чего УК отремонтировали оконные рамы и сделали косметический ремонт в подъездах. 
Ольга Алыкова признается, что вместе с другими участниками совета дома были в шоке от такой образцовой работы организации. 
Мы были в приятном смысле удивлены, что руководство УК напрямую с нами общаются, — делится своими впечатлениями волгоградка. — Мы теперь спокойны и знаем, что все наши деньги идут на создание нам комфортного проживания. Мы до сих пор не можем свыкнуться с мыслью, что наши подъезды могут быть всегда чистыми и ухоженными.
В свою очередь в управляющей компании ООО «Новый дом» отмечают  слаженную, заинтересованную  работу жильцов с советом многоквартирного дома, особенно гражданскую позицию старшей по дому Ольги Алыковой. 
— В начале управления представителями ук и председателем совета дома Алыковой Ольгой Мингалиевной был проведён осмотр дома и определены первоочередные необходимые работы, — пояснили в управляющей компании. — Мы благодарны Ольге Мингалиевне за активную помощь в обслуживании дома. Знаем, что для решения текущих вопросов она всегда на связи с мастером, следит за порядком на доме — больше бы таких неравнодушных людей. 

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