Арбузный фестиваль в Камышине номинирован на премию Russian Traveler Awards 2022





Арбузный фестиваль в городе Камышине Волгоградской области поборется за звание лучшего в России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на интернет-журнал Russian Traveler, победитель лпределится осенью 2022 года.

Составят конкуренцию фестивалю в Волгоградской области еще 25 других ежегодных мероприятий. Так, в голосовании участвует этногастрономической фестиваль в Крыму «НОЯБРЬФЕСТ», фестиваль «Чудо света» в Санкт-Петербурге, международный фестиваль классической музыки «Кантата» в Калининградской области, военно-историческая реконструкция «Оборона Таганрога 1855 года» в Ростовской области, фестиваль «Дикая мята» в Тульской области и еще с десяток других фестивалей других регионов страны.

Проголосовать волгоградцы могут до 30 сентября на сайте журнала Russian Traveler.