«Здесь был футбол»: болельщики наследили около «Волгоград Арены»









Пустые бутылки, банки, остатки еды и горы окурков оставили после себя болельщики перед входом на «Волгоград Арену» после вчерашнего матча, сообщает ИА «Высота 102». При этом рядом со стадионом установлены три больших мусорных контейнера.













Досталось и соседним с ареной дворам: там пустые бутылки бросали прямо на пешеходные дорожки.



















