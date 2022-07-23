90-летний житель Волгоградской области умер от коронавируса

Общество 23.07.2022 16:32
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23.07.2022 16:32
90-летний житель Киквидзенского района скончался от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе.
Напомним, последний смертельный случай от этого заболевания был зафиксирован 17 июля. Врачам не удалось спасти 66-летнего мужчину, проживавшего в Урюпинском районе.
Всего за 22 июля в регионе зафиксировано 83 случая заражения коронавирусом. Ранее сообщалось о резком снижении коллективного иммунитета жителей Волгоградской области.
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