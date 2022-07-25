Путин ужесточил наказание для ворующих электричество россиян

Общество 25.07.2022 10:35
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25.07.2022 10:35
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, которым ужесточается наказание в случае самовольного подключения к электросети. Как сообщает ИА «Высота 102», опубликованный в открытом доступе документ вносит изменения в статью 7.19 КоАП. Размер штрафа в случае повторного нарушения возрастает как для физических лиц, так и для предпринимателей. Составлять материалы на нарушителей теперь будут сотрудники МВД.
Согласно тексту закона, повторное самовольное подключение к электросетям физическими лицами будет наказываться штрафом от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц штрафы составят от 80 до 200 тысяч рублей. Юридическим лицам придется выплатить суммы от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Выписывать штрафы будет полиция.
Как сообщает информагентство, изменения в законодательстве волгоградские энергетики оценивают, прежде всего, как новый инструмент борьбы со злостными неплательщиками.
– Многие отключенные за долги «продвинутые» граждане вместо оплаты предпочитают сорвать пломбу и вновь самовольно подключаются к электросети, – рассказывают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Отследить подобные «врезки» очень просто, а правоохранительные органы региона все активнее реагируют на такие правонарушения, поскольку самовольные подключения несут не только финансовые потери поставщикам, но и угрожают противопожарной безопасности жильцов.
По сведениям энергетиков, в городе Волжском Волгоградской области начала текущего месяца выявлено более 20 фактов самовольных подключений граждан, накопивших долги в размере от 2 до 40 тысяч рублей. По итогам рассмотрения материалов ПАО «Волгоградэнергосбыт» органами внутренних дел должникам-самовольщикам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Вполне внушительное наказание.
– Рано или поздно долг платить все равно придется, – убеждены энергетики, – и гораздо проще и дешевле сделать это без оплаты еще и штрафа, и стоимости подключения.
С начала года от электроснабжения за долги в Волгоградской области отключено более 6000 жителей региона. Они задолжали в общей сумме 58,4 миллионов рублей.
Фото из архива ИА «Высота 102».
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