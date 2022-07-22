Общество

В Волгограде закупают еще 247 новых квартир для жителей трущоб

Общество 22.07.2022 14:24
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22.07.2022 14:24



Муниципалитет объявил первые аукционы на приобретение еще одной  партии из 247 квартир, предназначенных для передачи жильцам аварийных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, 
в общей сложности планируется  закупить 71 однокомнатную, 93 двухкомнатные и 83 трехкомнатные квартиры. Их площадь составит от 27 до 71,7 квадратных метров.

По условиям контракта победителю аукциона предстоит предоставить квартиры, полностью готовые для проживания. В должна быть выполнена чистовая отделка, установлены сантехника, а также кухонные плиты.  Перед приемкой жилых помещений сотрудники муниципалитета проверят качество выполненных отделочных работ, а также их соответствие другим условиям договоров. 

Всего за время реализации программы, стартовавшей в регионе в 2019 году, для переселения горожан властями приобретено порядка 1600 квартир в новостройках. Новое жилье передается горожанам по мере ввода домов в эксплуатацию.

Собственники жилого помещения также могут выбрать вариант получения денежной компенсации за свою недвижимость. 

На сегодняшний день в ходе реализации программы из аварийных домов переселено более 3200 человек.  Собственники более 300 жилых помещений, которые выбрали денежные компенсации, получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей.  

Тем, кто предпочел вариант мены, администрация Волгограда предоставила свыше тысячи квартир. Всего в рамках выполнения национального проекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка 10 тыс. человек.

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