



В Волгоградской области в разгаре уборка зерновых. Буквально накануне сообщалось о том, что регион собрал уже больше 2 млн тон зерна. В Ольховском районе свой вклад в разгар страды вносит развивающееся фермерское хозяйство «Захаровское подворье». Здесь третий год успешно выращивают озимую пшеницу и яровой ячмень. Этим летом компания показывает стабильный рост — с каждого гектара в среднем собирают по 4000 тонн зерновых, что превышает прошлогодний показатель почти на 10%. И это не предел.

К весовому пункту подъезжает очередной груженый КАМАЗ. Пару минут – и многотонная махина следует к одному из двух ангаров на территории комплекса. Каждый рассчитан на 3000 тонн, что позволяет сохранять урожай без качественных потерь и продавать его в дальнейшем для поставки конечному потребителю.

По оценке специалистов, объем уже отправленного на склады зерна превышает в «Захаровском подворье» прошлогодний на 25%.

– На полях нашего хозяйства мы выращиваем в основном зерновые культуры, отдавая предпочтение озимой пшенице, — рассказывает руководитель компании Иосиф Ефремов. – Плодородные земли Ольховского района и грамотное применение агротехнологий позволяют нам рассчитывать на хороший урожай в этом году.





Общая площадь полей «Захаровского подворья» составляет 3000 гектаров, из которых возделываемых — ровно половина. Компания появилась в 2019 году и буквально за пару лет сумела существенно нарастить обороты.

По словам Иосифа Ефремова, парк техники своевременно подготовили к уборочной страде. На балансе у компании три трактора «Кировец», два комбайна, пять тракторов МТЗ и один автокран.









На территории фермерского хозяйства за счет собственных средств построена контейнерная автозаправочная станция (КАЗС). Ни для кого не секрет, что многие сельхозпредприятия хранят топливо в бочках, часто прямо в населенных пунктах, что не соответствует требованиям пожарной безопасности, а также нередко приводит к разливу топлива на почву и загрязнению окружающей среды. А вот «Захаровское подворье» инвестировало средства в возведение собственной КАЗС и обустроило защитную зону с твердым покрытием вокруг заправки, чтобы не наносить вред природе и сельскохозяйственным угодьям и защитить их огня в случае возникновения очага возгорания.





Все проведенные мероприятия вкупе позволяют вести работы без простоев, в заданном темпе. Ежедневно в поля «Захаровского подворья» на уборку зерна выходят до 30 рабочих. Все они в основном жители Ольховского района.





Работа в поле — не из легких, но, по словам Иосифа Ефремова, в его компании созданы все условия, чтобы благородный труд земледельца был не в тягость. В том числе — закуплена современная техника с системами кондиционирования.





Куда же попадает такое количество собранного зерна? Как уточнил Ефремов, компания тесно сотрудничает с волгоградскими элеваторами и хлебопроизводителями.

– Один из приоритетов для нас – участие в обеспечении продовольственной безопасности нашего региона, – отметил Иосиф Ефремов. – Поэтому большое внимание уделяется и разнообразию выращиваемых культур, и качеству нашей продукции.





В планах у руководителя «Захаровского подворья» строительство собственных элеваторов и возведение дистиллярных емкостей для лавандового масла.

– Строительство элеваторов хотим начать уже в ближайшем будущем, – делится планами Иосиф Ефремов. – Проектом предусмотрено наличие железнодорожных путей, что даст нам ощутимые преимущества в логистике. Также отдельные площади наших полей планируем сделать орошаемыми – будем сеять кукурузу. Поэкспериментируем и с такой культурой, как лаванда.





В самых ближайших планах — приобретение в лизинг еще одного комбайна для «Захаровского подворья». Еще одной машиной парк техники пополнится уже в этом году.

– Будем стремиться к большему, оптимизировать рабочие процессы, чтобы собирать урожай еще быстрее, чем в этом году. Как говорится, потихоньку маленьким шажками идем вперед, – резюмирует Ефремов.







