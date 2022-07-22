Общество

Под Волгоградом для новобранцев создали обстановку реального боя

Общество 22.07.2022 09:16
0
22.07.2022 09:16



Специальную полосу препятствий с элементами боя преодолели новобранцы разведподразделений мотострелкового соединения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, для создания обстановки реального боя применялись средства имитации, дымы, взрывпакеты, сигнальные мины, холостые боеприпасы.
- Во время прохождения 500-метровой полосы препятствий военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 20 препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы, - сообщили в ЮВО.
Главной целью полосы препятствий является подготовка военнослужащих к выполнению учебных и боевых задач по предназначению, отработки действий подразделений в стрессовых нестандартных ситуациях.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
22.07.2022 13:26
Общество 22.07.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:19
Общество 22.07.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:11
Общество 22.07.2022 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:10
Общество 22.07.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:04
Общество 22.07.2022 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 12:00
Общество 22.07.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 10:20
Общество 22.07.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 10:07
Общество 22.07.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2022 08:32
Общество 22.07.2022 08:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 21:29
Общество 21.07.2022 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 21:00
Общество 21.07.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 20:32
Общество 21.07.2022 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 18:50
Общество 21.07.2022 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 17:54
Общество 21.07.2022 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2022 17:30
Общество 21.07.2022 17:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:26
Больше тысячи волгоградцев пострадали от нападения клещейСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде Асланбек Керашев отмечает 20-летие на посту главы «Волгоград-ТРВ»Смотреть фотографии
13:14
На станции в Волгоградской области потушили вагон с углемСмотреть фотографии
12:27
Главный казначей России прибыл в Волгоград и встретился с губернаторомСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде конфисковали дом запрещенных «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
12:11
В Волгограде новую набережную дотянут до моста через ВолгуСмотреть фотографии
12:10
«К понедельнику запустим трамваи»: в центре Волгограда реконструкция теплосетей идет с опережением графикаСмотреть фотографии
12:04
Двоих курсанток академии МВД в Волгограде отчислили из-за муляжа взрывного устройстваСмотреть фотографии
12:00
Вклад в общую копилку: молодое хозяйство в Ольховском районе наращивает темпы уборки зернаСмотреть фотографии
11:38
Волгоградский депутат Струк вместе с «Юнармией» попал в санкционный список ЕССмотреть фотографии
10:20
Минстрой России включил Волгоград в топ-10 «умных» городовСмотреть фотографии
10:13
Водитель спасся чудом: под Волгоградом фура протаранила бетонный блок и перевернулась — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На видеонаблюдение в городах Волгоградской области выделили 28,4 млн рублейСмотреть фотографии
09:16
Под Волгоградом для новобранцев создали обстановку реального бояСмотреть фотографии
09:14
Под Волгоградом в овраге нашли тело пропавшего 11 июля мужчиныСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде остановили стройку из-за снаряда времен войныСмотреть фотографии
08:40
Двое детей отравилась уксусом и марганцовкой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
В Волжском отремонтируют 16 дорог за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
07:57
Новых футболистов «Ротора» показали болельщикам на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
21:29
22 июля энергетики обесточат дома в 3 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
21:00
Смотрим, как за 7 дней изменились цены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Трамваи не ходят кругами: фотограф показал с высоты масштаб реконструкции сетей в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:44
24 июля футболисты «Ротора» откроют новый сезон на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:16
«Могла быть и шаровая молния»: в Волгограде в грозу загорелась 5-этажкаСмотреть фотографии
19:04
На трассе Волгоград – Волжский водитель устроил массовое ДТП, бросил машину и скрылсяСмотреть фотографии
18:50
Трех маловато: волгоградцы второй день осаждают рестораны «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
17:54
В Волгограде отреставрированный НЭТ спасают от гнезд и пометаСмотреть фотографии
17:30
«А могли бы сделать укрытия»: чиновники Волгограда распродают подвалы жилых домовСмотреть фотографии
16:14
Торговцам выделили новые места после обрушения корпуса на ярмарке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде цены на топливо демонстрируют стабильностьСмотреть фотографии
 