Под Волгоградом для новобранцев создали обстановку реального боя

Общество 22.07.2022 09:16
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22.07.2022 09:16
Специальную полосу препятствий с элементами боя преодолели новобранцы разведподразделений мотострелкового соединения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, для создания обстановки реального боя применялись средства имитации, дымы, взрывпакеты, сигнальные мины, холостые боеприпасы.
- Во время прохождения 500-метровой полосы препятствий военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 20 препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы, - сообщили в ЮВО.
Главной целью полосы препятствий является подготовка военнослужащих к выполнению учебных и боевых задач по предназначению, отработки действий подразделений в стрессовых нестандартных ситуациях.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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