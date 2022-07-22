Под Волгоградом для новобранцев создали обстановку реального боя









Специальную полосу препятствий с элементами боя преодолели новобранцы разведподразделений мотострелкового соединения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, для создания обстановки реального боя применялись средства имитации, дымы, взрывпакеты, сигнальные мины, холостые боеприпасы.

- Во время прохождения 500-метровой полосы препятствий военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 20 препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы, - сообщили в ЮВО.

Главной целью полосы препятствий является подготовка военнослужащих к выполнению учебных и боевых задач по предназначению, отработки действий подразделений в стрессовых нестандартных ситуациях.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



