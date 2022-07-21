Общество

Банк «Открытие»: больше половины жителей ЮФО ждут дальнейшего снижения ставок по кредитам

Общество 21.07.2022 09:45
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21.07.2022 09:45


62% жителей Южного федерального округа ожидают, что ставки по кредитам в 2022 году будут продолжать снижаться. Из них 51% считают, что это очень вероятно, а 11% твердо в этом уверены. При этом также 11% абсолютно убеждены, что ставки по кредитам больше снижаться не будут, а 27% склоняются к тому, что уменьшения больше не будет. Таковы результаты опроса* личных прогнозов россиян на второе полугодие 2022 года, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».
71% южан не изменили своего отношения к готовности взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев после снижения ставки: при этом 57% не хотели взять такой кредит раньше, не хотят и сейчас, а 20% наоборот хотели брать кредит при более высоких ставках, и не отказались от своего намерения.
18% хотели брать потребкредит до снижения ставки, а сейчас расхотели. 10% не хотели брать кредит при высоких ставках, а сейчас рассматривают для себя такую возможность. 1% уже взяли такой кредит по новой сниженной ставке. Таким образом, 30% жителей юга потенциально готовы взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев.
74% опрошенных не изменили личных планов насчет автокредита после снижения ставки: 62% не хотели брать такой кредит в ближайшие 3-6 месяцев до снижения ставки и не хотят сейчас, 12% намеревались сделать это раньше и собираются сейчас.
18% раньше хотели взять автокредит, а после начала периода снижения ставок расхотели. 6% не хотели брать автокредит раньше, а сейчас готовы сделать это. Уже взяли автокредит по сниженной ставке 1% опрошенных. Таким образом, воспользоваться автокредитом в ближайшие 3-6 месяцев готовы 18% респондентов.
66% жителей округа не изменили отношения к ипотеке после снижения ставок: 56% не хотели брать ипотечный кредит раньше и не хотят сейчас, 10% хотели сделать это до снижения ставок и готовы сейчас.
20% раньше хотели брать ипотеку, а теперь не хотят, несмотря на снижение ставок. 9% раньше не хотели, а теперь хотят стать ипотечными заемщиками. 6% уже взяли ипотеку по новой сниженной ставке.
* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 12-19 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

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