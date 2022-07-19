В Волжском ограничат продажу алкоголя на три дня









21, 22 и 24 июля на территории Волжского в связи с празднованием Дня города будет запрещена продажа алкогольной продукции (за исключением услуг точек общественного питания) в указанных границах. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии городского округа Волгоградской области, так, во время культурно-массовых мероприятий 21 июля с 19:00 до 20:00 ограничение будет действовать на проспекте Дружбы в границах домов №№ 49-85.

22 июля будет запрещена продажа алкоголя с 17:00 до 22:00 в границах следующих домов:- бульвар Профсоюзов №№ 24-26;- проспект Дружбы №№ 1-2.С 18:00 до 21:00 в границах домов:- улица Чехова № 2;- улица О. Кошевого №№ 4-12;- улица Панфилова № 4;- улица Ташкентская № 7;С 18:00 до 20:00:- улица Карла Маркса №№ 15-47, №№ 10-12;- улица Комсомольская №№ 15-29. №№ 18-24;- проспект им. Ленина №№ 18-30, №№ 15-29;- улица Циолковского №№ 10-18, №№ 13-17;- улица Ленинградская № 15;С 19:00 до 22:00:- улица Набережная, в границах домов №№ 75-77, 12л;- проспект им. Ленина, в границах домов №№ 76-86.24 июля во время праздничного гала-концерта ограничения на розничную продажу алкоголя введут с 19:00 до 22:00 на проспекте Ленина в границах домов №№ 75-97, улицы Энгельса № 1 и улицы Сталинградская №№ 3-9.