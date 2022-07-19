В Волжском ограничат продажу алкоголя на три дня

22 июля будет запрещена продажа алкоголя с 17:00 до 22:00 в границах следующих домов:
- бульвар Профсоюзов №№ 24-26;
- проспект Дружбы №№ 1-2.
С 18:00 до 21:00 в границах домов:
- улица Чехова № 2;
- улица О. Кошевого №№ 4-12;
- улица Панфилова № 4;
- улица Ташкентская № 7;
С 18:00 до 20:00:
- улица Карла Маркса №№ 15-47, №№ 10-12;
- улица Комсомольская №№ 15-29. №№ 18-24;
- проспект им. Ленина №№ 18-30, №№ 15-29;
- улица Циолковского №№ 10-18, №№ 13-17;
- улица Ленинградская № 15;
С 19:00 до 22:00:
- улица Набережная, в границах домов №№ 75-77, 12л;
- проспект им. Ленина, в границах домов №№ 76-86.
24 июля во время праздничного гала-концерта ограничения на розничную продажу алкоголя введут с 19:00 до 22:00 на проспекте Ленина в границах домов №№ 75-97, улицы Энгельса № 1 и улицы Сталинградская №№ 3-9.