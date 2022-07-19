Общество

В Волжском ограничат продажу алкоголя на три дня

Общество 19.07.2022 20:58
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19.07.2022 20:58



21, 22 и 24 июля на территории Волжского в связи с празднованием Дня города будет запрещена продажа алкогольной продукции (за исключением услуг точек общественного питания) в указанных границах. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии городского округа Волгоградской области, так,  во время культурно-массовых мероприятий 21 июля с 19:00 до 20:00 ограничение будет действовать на проспекте Дружбы в границах домов №№ 49-85.

22 июля будет запрещена продажа алкоголя с 17:00 до 22:00 в границах следующих домов:

- бульвар Профсоюзов №№ 24-26;

- проспект Дружбы №№ 1-2.

С 18:00 до 21:00 в границах домов:

- улица Чехова № 2;

- улица О. Кошевого №№ 4-12;

- улица Панфилова № 4;

- улица Ташкентская № 7;

С 18:00 до 20:00:

- улица Карла Маркса №№ 15-47, №№ 10-12;

- улица Комсомольская №№ 15-29. №№ 18-24;

- проспект им. Ленина №№ 18-30, №№ 15-29;

- улица Циолковского №№ 10-18, №№ 13-17;

- улица Ленинградская № 15;

С 19:00 до 22:00:

- улица Набережная, в границах домов №№ 75-77, 12л;

- проспект им. Ленина, в границах домов №№ 76-86.

24 июля во время праздничного гала-концерта ограничения на розничную продажу алкоголя введут  с 19:00 до 22:00 на проспекте Ленина в границах домов №№ 75-97,  улицы Энгельса № 1 и  улицы Сталинградская №№ 3-9.



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