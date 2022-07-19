В двух районах Волгограда отключат горячую воду: список адресов

Общество 19.07.2022 14:16
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19.07.2022 14:16
Отключения горячей воды 19-21 июля в связи с подготовкой теплового хозяйства к зиме пройдет в Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда, сообщает областной комитет ЖКХ.
Ресурс из-за плановых работ отключат по следующим адресам:
Ворошиловский район
ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;
ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;
ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;
ул. Ардатовская, 16;
ул. Череповецкая, 11/4, 11/5;
ул. Комитетская, 24.
Красноармейский район
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;
пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;
ул. Тельмана, 14, 19;
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;
ул. Доценко, 35а.
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