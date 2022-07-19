Общество

В двух районах Волгограда отключат горячую воду: список адресов

Общество 19.07.2022 14:16
0
19.07.2022 14:16



Отключения горячей воды 19-21 июля в связи с подготовкой теплового хозяйства к зиме пройдет в Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда, сообщает областной комитет ЖКХ.
Ресурс из-за плановых работ отключат по следующим адресам:
Ворошиловский район
ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10;
ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19;
ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а;
ул. Ардатовская, 16;
ул. Череповецкая, 11/4, 11/5;
ул. Комитетская, 24.
Красноармейский район
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;
пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;
ул. Тельмана, 14, 19;
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;
ул. Доценко, 35а.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
19.07.2022 15:03
Общество 19.07.2022 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 14:42
Общество 19.07.2022 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 13:18
Общество 19.07.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 11:25
Общество 19.07.2022 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 10:55
Общество 19.07.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 10:44
Общество 19.07.2022 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 10:33
Общество 19.07.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 09:55
Общество 19.07.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 09:05
Общество 19.07.2022 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.07.2022 08:53
Общество 19.07.2022 08:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.07.2022 20:40
Общество 18.07.2022 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2022 18:58
Общество 18.07.2022 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2022 18:19
Общество 18.07.2022 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2022 16:53
Общество 18.07.2022 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2022 15:57
Общество 18.07.2022 15:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:03
Цифровизация не пустила 55-летнего волгоградца на биржу трудаСмотреть фотографии
14:55
До кровавых слез: в Волжском пьяная садистка избила собаку киянкой и виламиСмотреть фотографии
14:42
В Урюпинск прибыл мобильный комплекс для набора контрактниковСмотреть фотографии
14:16
В двух районах Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:18
«Можно пройти пешком»: в Волгограде изменят движение скоростного трамвая из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
12:53
Бизнесмен из Калининграда снимет в Волгограде видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автоматаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцу вынесли приговор по делу о расстреле мужчины в ЖилгородкеСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилойСмотреть фотографии
11:32
Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остатокСмотреть фотографии
11:25
Противорадиационное укрытие под Волгоградом приведут в порядокСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области подписал закон о порядке переименования территорийСмотреть фотографии
10:44
Горы щебня и КАМАЗы с асфальтом: в Волгограде разворотили участок Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:33
Улицу Глазкова в Волгограде перекроют из-за ремонта сетей под линией СТСмотреть фотографии
10:13
Гремячинский горно-обогатительный комбинат наращивает производственный потенциалСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде отложили обновление памятника Т-34Смотреть фотографии
09:34
Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицоСмотреть фотографии
09:05
Количество укушенных собаками волгоградцев приблизилось к 5 тысячамСмотреть фотографии
08:53
Почувствуй вкус Европы и Азии в самом сердце ВолгоградаСмотреть фотографии
08:36
Тело профсоюзного лидера нефтеперерабатывающего завода нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:54
В Волгоградской области зафиксировано 13 случаев отравлений грибамиСмотреть фотографии
20:40
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 19 июляСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде суд оставил в покое общественника Сергея ОстровскогоСмотреть фотографии
19:18
Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:58
В Волжском после дождя всплыли старые проблемы жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
18:19
Путин поздравил со 100-летием учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:33
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожную технику: двое погибшихСмотреть фотографии
17:27
Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажаСмотреть фотографии
16:53
Из Волгограда в Душанбе снова пойдут поездаСмотреть фотографии
 