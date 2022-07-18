В городе Волжском Волгоградской области прокурору пришлось разбираться в сюрреалистичной ситуации с участием местных чиновников и сироты. Рассматривая заявление 17-летней на получение квартиры, сотрудники мэрии в качестве квадратных метров засчитали площадь двух старых платяных шкафов.

– 17-летняя девочка-сирота обратилась в администрацию Волжского по вопросу выдачи заключения о необходимости обеспечения жилым помещением. В рамках рассмотрения данного заявления органом местного самоуправления обследована комната в коммунальной квартире, закрепленная за ребенком, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – По итогам осмотра сделан вывод об отсутствии оснований для постановки на учет в целях обеспечения жилым помещением в связи с превышением учетной нормы жилой площади, приходящейся на одного проживающего.

Не согласившись с выводами сотрудников администрации, представитель девочки обратилась в прокуратуру. Во время проверки и вскрылись изумительные обстоятельства.

– При определении обеспеченности ребенка-сироты площадью жилого помещения в составе общего имущества жителей коммунальной квартиры необоснованно учтены два шкафа, расположенные в обособленной комнате и использующиеся исключительно их собственниками, – сообщила Оксана Черединина.

По результатам проверки прокуратурой Волжского в адрес администрации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Получив «нагоняй» от прокурора, в администрации Волжского скорректировали расчеты. В результате, сообщает информагентство «Высота 102», за вычетом двух старых шкафов девочке перестало хватать квадратных метров в коммуналке.

– На основании нового заключения девушка была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, – уточняет представитель региональной прокуратуры. – Фактически реализовать свое право на жилое помещение девушка сможет после достижения совершеннолетия.

Фото: архив ИА "Высота 102"