Главная защитница детей Волгоградской области Нина Болдырева покидает пост













Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева написала заявление об увольнении с поста омбудсмена. Как сообщает ИА «Высота 102», прошение об освобождении от должности пока не подписано. В случае ухода Нины Болдыревой исполнять обязанности детского омбудсмена будет ее заместитель Евгений Ковшиков.





Вопрос о досрочном прекращении полномочий Нины Болдыревой депутаты рассмотрят уже сегодня, 14 июля на заседании регпарламента.





Напомним, Нина Болдырева занимает пост защитницы детей Волгоградской области с 2010 года. Согласно требованиям законодательства, раз в год детский омбудсмен отчитывалась о проделанной работе перед депутатами Волгоградской областной думы.





Любопытно, что в 2016-2017 годах депутаты активно критиковали Нину Болдыреву за формальный подход к отчету и к самой работе детского омбудсмена. Однако с 2018 года критика уполномоченного по правам ребенка сошла на нет.





Между тем, по некоторым данным, пост детского омбудсмена после ухода Нины Болдыревой может занять экс-депутат Госдумы и нынешний заместитель главы администрации Волгограда Анна Кувычко.







