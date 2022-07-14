Главная защитница детей Волгоградской области Нина Болдырева покидает пост

Общество 14.07.2022 10:01
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14.07.2022 10:01
Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева написала заявление об увольнении с поста омбудсмена. Как сообщает ИА «Высота 102», прошение об освобождении от должности пока не подписано. В случае ухода Нины Болдыревой исполнять обязанности детского омбудсмена будет ее заместитель Евгений Ковшиков.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Нины Болдыревой депутаты рассмотрят уже сегодня, 14 июля на заседании регпарламента.
Напомним, Нина Болдырева занимает пост защитницы детей Волгоградской области с 2010 года. Согласно требованиям законодательства, раз в год детский омбудсмен отчитывалась о проделанной работе перед депутатами Волгоградской областной думы.
Любопытно, что в 2016-2017 годах депутаты активно критиковали Нину Болдыреву за формальный подход к отчету и к самой работе детского омбудсмена. Однако с 2018 года критика уполномоченного по правам ребенка сошла на нет.
Между тем, по некоторым данным, пост детского омбудсмена после ухода Нины Болдыревой может занять экс-депутат Госдумы и нынешний заместитель главы администрации Волгограда Анна Кувычко.
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