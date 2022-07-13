ВТБ: россияне стали тратить больше на фастфуд





ВТБ изучил потребительское поведение россиян в первом полугодии и летом 2022 года. В этом году клиенты банка стали чаще тратить на рестораны быстрого питания и товары повседневного спроса в супермаркетах. При этом спрос на рестораны и магазины одежды сократился.

Всего в первом полугодии 2022 г. клиенты ВТБ совершили в основных потребительских категориях свыше 1 млрд покупок – на 7% больше, чем год назад. Объем трат вырос на 9% и превысил 800 млрд рублей, а средний чек остался почти на уровне прошлого года – 740 рублей.

Наиболее заметно вырос спрос на повседневные товары: количество транзакций в супермаркетах по картам ВТБ увеличилось на 12%, объем трат – на 18%, до 430 млрд рублей. На втором месте по динамике – категория фастфуда. В ресторанах быстрого питания клиенты банка в первом полугодии израсходовали 55 млрд рублей – на 16% больше, чем годом ранее, а количество чеков выросло на 7%. Объем транзакций в кино, театрах, музеях, парках аттракционов и т.д. увеличился в пределах 5%, составив 14 млрд рублей.

Наибольшее снижение спроса отмечается в сегменте fashion retail: в первом полугодии количество покупок в магазинах одежды и обуви уменьшилось на треть, а их объем сократился на 18%, составив 84 млрд рублей. На 5% - до 28 млрд рублей – снизился оборот по картам ВТБ в кафе и ресторанах, число транзакций уменьшилось на 10%.

– Мы фиксируем поступательный рост потребительской активности клиентов: количество покупок по картам банка в основных категориях стабильно увеличивается и в начале лета составило 200 тыс. транзакций. При этом оборот в этих категориях пока не достиг пиковых значений: 137 млрд рублей за июнь, что на 5 млрд рублей меньше, чем в марте этого года. Больше всего клиенты традиционно тратят в супермаркетах, универсальных магазинах и точках fashion retail, и несмотря на разнонаправленную динамику трат, именно эти товары продолжат составлять основу потребительской корзины населения, – комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

Фото: архив ИА "Высота 102"