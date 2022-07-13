Учения по боевой готовности начались под Волгоградом

Общество 13.07.2022 09:17
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13.07.2022 09:17
Плановые комплексные занятия по боевой готовности начались в мотострелковом соединении, дислоцированном в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на первом этапе военнослужащие отработают действия в составе подразделений, далее тренировки будут проводиться в составе воинских частей и соединения в целом.
На занятиях будут отработаны действия личного состава при получении сигнала боевой тревоги, снятие с кратковременного хранения боевой и специальной техники, загрузка на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники в районы формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.
- В ходе совершения маршей и в районах сосредоточения особое внимание уделяется вопросам радиомаскировки и маскировке военной техники на местности, фортификационному и инженерному оборудованию, а также подготовке техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению, - сообщили в военном округе.
По итогам учений и тренировок будут выработаны единые для всех воинских частей и подразделений требования по боевой готовности в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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