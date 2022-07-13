Учения по боевой готовности начались под Волгоградом









Плановые комплексные занятия по боевой готовности начались в мотострелковом соединении, дислоцированном в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на первом этапе военнослужащие отработают действия в составе подразделений, далее тренировки будут проводиться в составе воинских частей и соединения в целом.

На занятиях будут отработаны действия личного состава при получении сигнала боевой тревоги, снятие с кратковременного хранения боевой и специальной техники, загрузка на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники в районы формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.

- В ходе совершения маршей и в районах сосредоточения особое внимание уделяется вопросам радиомаскировки и маскировке военной техники на местности, фортификационному и инженерному оборудованию, а также подготовке техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению, - сообщили в военном округе.

По итогам учений и тренировок будут выработаны единые для всех воинских частей и подразделений требования по боевой готовности в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



