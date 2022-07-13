Общество

Волгоградская промышленность удвоила расходы на улучшение экологической ситуации

Общество 13.07.2022 08:06
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13.07.2022 08:06


В Волгоградской области более 60 промышленных предприятий реализуют программы по снижению нагрузки на окружающую среду. На эти цели в 2022 году суммарно они планируют направить свыше 7 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2021-м (3,3 млрд рублей). Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом прозвучала накануне в ходе выездного совещания Экологического совета при Волгоградской областной думе на площадке АО «Себряковцемент» в Михайловке. 

Уже за первые шесть месяцев текущего года, несмотря на все сложности, связанные с санкционными ограничениями, в реализацию природоохранных мероприятий вложено в Волгоградской области почти 3 млрд рублей. Председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева подчеркнула, что техническое перевооружение промышленности за счет внедрения наилучших доступных технологий является важной частью национального проекта «Экология». В соответствии с постановлением Правительства РФ в первоочередном порядке перейти на НДТ должны 300 крупнейших предприятий страны, включая четыре волгоградских, в том числе и «Себряковцемент». Президент России обозначил переход на наилучшие доступные технологии одной из приоритетных задач.

Это уже не первое посещение членами Экологического совета «Сербряковцемента». И мы видим, какие кардинальные изменения здесь происходят, – отметила Ирина Соловьева в ходе рабочей поездки. – Несмотря на сложные условия, связанные с санкциями, предприятие делает все возможное, чтобы достичь поставленных целей и полностью выполнить намеченную программу – это и переход на «сухой» способ производства, и обновление основных производственных участков, и реконструкция печей, и многое другое. Этот подход очень важен, поскольку и Президентом нашей страны, и губернатором Волгоградской области поставлена задача в нынешней непростой обстановке ни в коем случае не допустить снижения развития производства.

По словам руководителя Экологического совета, на предприятии в Михайловке выбран такой принцип технологического обновления, когда модернизация производства осуществляется параллельно с переходом на «зеленую экономику». 

Внедрение наилучших доступных технологий способствует улучшению экологической ситуации и снижению затрат при производстве продукции, что сегодня не менее актуально, – подчеркнула Соловьева. – И, конечно, большое значение имеет тот факт, что и другие промышленные предприятия Волгоградской области идут по пути снижения нагрузки на экологию. Ведь от работы промышленных производств, их технического перевооружения и модернизации, сохранения рабочих мест во многом зависит развитие и процветание нашего региона и страны в целом.

Добавим, что по поручению губернатора Андрея Бочарова Экологический совет при Волгоградской областной думе ведет постоянную работу с промышленными предприятиями по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий. В структуре Экосовета создана и действует постоянная комиссия по промышленной экологии. Консолидация усилий общества, органов власти и бизнеса уже привела к тому, что предприятия стали более открытыми для общественности. Это в свою очередь позитивно влияет на решение вопроса по повышению экологической безопасности в регионе.

В ближайшее время Экосовет продолжит выездные проверки волгоградских предприятий. 

Фото: Волгоградская областная дума 

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