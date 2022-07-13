Житель Волгоградской области заразился лихорадкой Западного Нила после укуса комара

Общество 13.07.2022 08:00
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13.07.2022 08:00
У жителя Городищенского района диагностировали первый в регионе случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Переносчиками инфекции являются комары, иксодовые и аргасовые клещи. Но в основном вирус передается человеку через укусы комаров.
Инкубационный период обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель.
У некоторых инфицированных развивается лихорадка - фебрильная болезнь.
Кроме лихорадки среди симптомов заболевания встречаются головная боль, боли в теле и в суставах, рвота, диарея или сыпь.
Большинство людей с этим типом вируса Западного Нила полностью выздоравливают, но усталость и слабость могут продолжаться неделями или месяцами.
При этом у заболевшего могут развиться серьезные неврологические нарушения - энцефалит и менингит. Это может закончиться летальным исходом.
Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила – избегать укусов комаров, напомнили в ведомстве.
Напомним, в прошлом году в Волгоградской области было зафиксировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила.
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