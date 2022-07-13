Житель Волгоградской области заразился лихорадкой Западного Нила после укуса комара









У жителя Городищенского района диагностировали первый в регионе случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.





Переносчиками инфекции являются комары, иксодовые и аргасовые клещи. Но в основном вирус передается человеку через укусы комаров.





Инкубационный период обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель.





У некоторых инфицированных развивается лихорадка - фебрильная болезнь.





Кроме лихорадки среди симптомов заболевания встречаются головная боль, боли в теле и в суставах, рвота, диарея или сыпь.





Большинство людей с этим типом вируса Западного Нила полностью выздоравливают, но усталость и слабость могут продолжаться неделями или месяцами.





При этом у заболевшего могут развиться серьезные неврологические нарушения - энцефалит и менингит. Это может закончиться летальным исходом.





Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила – избегать укусов комаров, напомнили в ведомстве.





Напомним, в прошлом году в Волгоградской области было зафиксировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила.