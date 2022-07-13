Общество

Житель Волгоградской области заразился лихорадкой Западного Нила после укуса комара

Общество 13.07.2022 08:00
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13.07.2022 08:00



У жителя Городищенского района диагностировали первый в регионе случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. 

Переносчиками инфекции являются комары, иксодовые и аргасовые клещи. Но в  основном вирус передается человеку через укусы комаров.

Инкубационный период обычно составляет от 2 до 6 дней, но может продолжаться от 2 до 14 дней, у людей с ослабленным иммунитетом может длиться несколько недель.

У некоторых инфицированных развивается лихорадка - фебрильная болезнь.

Кроме лихорадки  среди симптомов заболевания встречаются головная боль, боли в теле и  в суставах, рвота, диарея или сыпь.

Большинство людей с этим типом вируса Западного Нила полностью выздоравливают, но усталость и слабость могут продолжаться неделями или месяцами.

При этом у заболевшего могут развиться  серьезные неврологические нарушения - энцефалит и  менингит. Это может закончиться летальным исходом. 

Самый эффективный способ предотвратить заражение вирусом Западного Нила – избегать  укусов комаров, напомнили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Волгоградской области было зафиксировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. 

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