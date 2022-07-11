



В Волгоградской области определен порядок и размеры денежных выплат гражданам за добровольную сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, сдать оружие и боеприпасы можно будет в любом отделе полиции.

За сданное оружие, патроны, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, а также за предоставление достоверной информации об их незаконном хранении, в том числе и вооружения времен ВОВ, волгоградцы смогут получить вознаграждение.

– Выплаты ежегодно обеспечиваются из регионального бюджета, - уточняют в пресс-службе МВД, – и осуществляются комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

Так, в 2022 году вознаграждение в 4 тысячи рублей получил житель Палласовского района, который добровольно сдал одноствольное гладкоствольное охотничье ружье. Такую же сумму получил житель Волгограда, но уже за два ружья – одноствольное и двуствольное охотничьи.