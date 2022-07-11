Мститель спалил два трактора и сено неприятеля в Волгоградской области

В Волгоградской области житель Палласовского района задержан по подозрению в поджоге чужого имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, в конце июня 46-летний мужчина сжег сено и технику, принадлежавшую его оппоненту.

– Установлено, что 28 июня житель одного из сел Палласовского района прибыл на принадлежавшую приятелю животноводческую точку и, разложив пучки соломы рядом со сложенными 650 рулонами сена, двумя тракторами «Беларус», телегой, аппаратом для прессовки сухой травы, поджог их, после чего скрылся, – рассказали информационному агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – По предварительным данным причиненный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.





Задержали мужчину накануне оперативники полиции. К настоящему моменту мужчина уже сознался в совершенном преступлении.

– В отношении жителя Палласовского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, – уточняют в региональной полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области