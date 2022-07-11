Общество

Мститель спалил два трактора и сено неприятеля в Волгоградской области

Общество 11.07.2022 14:53
0
11.07.2022 14:53


В Волгоградской области житель Палласовского района задержан по подозрению в поджоге чужого имущества. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, в конце июня 46-летний мужчина сжег сено и технику, принадлежавшую его оппоненту. 

– Установлено, что 28 июня житель одного из сел Палласовского района прибыл на принадлежавшую приятелю животноводческую точку и, разложив пучки соломы рядом со сложенными 650 рулонами сена, двумя тракторами «Беларус», телегой, аппаратом для прессовки сухой травы, поджог их, после чего скрылся, – рассказали информационному агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – По предварительным данным причиненный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.


Задержали мужчину накануне оперативники полиции. К настоящему моменту мужчина уже сознался в совершенном преступлении. 

– В отношении жителя Палласовского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, – уточняют в региональной полиции. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
11.07.2022 16:39
Общество 11.07.2022 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2022 14:45
Общество 11.07.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2022 13:31
Общество 11.07.2022 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.07.2022 13:23
Общество 11.07.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2022 13:15
Общество 11.07.2022 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2022 11:03
Общество 11.07.2022 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.07.2022 11:02
Общество 11.07.2022 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2022 09:25
Общество 11.07.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2022 08:54
Общество 11.07.2022 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.07.2022 08:15
Общество 11.07.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 22:50
Общество 10.07.2022 22:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 21:34
Общество 10.07.2022 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 20:21
Общество 10.07.2022 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 18:38
Общество 10.07.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.07.2022 16:48
Общество 10.07.2022 16:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:02
В Волгограде дерево рухнуло на машину «Концессий теплоснабжения»Смотреть фотографии
15:52
«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом более 500 школ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде у водителя случился инсульт в дороге: видео страшного ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
Доходы бюджета Волгоградской области бьют рекордыСмотреть фотографии
15:36
«Россети Юг» выполнили ремонт стокилометровой воздушной линии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области продают элеватор после криминального руководстваСмотреть фотографии
14:53
Мститель спалил два трактора и сено неприятеля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Сбежавшего от алиментов волгоградца нашли в монастыре в АстраханиСмотреть фотографии
14:13
Пациенты наркодиспансера в Волжском покалечились, путешествуя по водосточной трубеСмотреть фотографии
14:02
«Это был поджог»: в Волгограде снова горело бывшее общежитие, где погибли два человекаСмотреть фотографии
13:31
РУСАЛ организует на День металлурга в Волгограде выступления российских звездСмотреть фотографии
13:31
«Болели уши и животы»: на руководство лагеря с заболевшими детьми под Волгоградом завели делоСмотреть фотографии
13:29
Ветер лишь разгоняет: на юге Волгограда огнем охвачено больше 1000 квадратных метровСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
«Нет жары – нет дохода»: в Волгограде сплит-системы упали в цене из-за прохладного летаСмотреть фотографии
13:15
Два ребенка в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:47
Стали известны подробности о ребенке, укушенным собакой за лицоСмотреть фотографии
12:28
Банк Уралсиб возобновил рефинансирование ипотечных кредитовСмотреть фотографии
12:22
Задержан директор аквапарка в Волжском Газарян по делу о гибели подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:31
Волгоградская пенсионерка из-за чужого долга живет на 6 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
11:03
Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста ценСмотреть фотографии
11:02
Депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят закон о переименовании населенных пунктов 14 июляСмотреть фотографии
11:01
Один закрутился на крыше: опубликовано видео столкновения двух такси в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Травмы головы и переломы: за выходные 4 волгоградцев покалечились на электросамокатахСмотреть фотографии
10:29
В роковом обгоне под Волгоградом один человек погиб и трое пострадалиСмотреть фотографии
10:27
СК начал проверку после смерти на турбазе сотрудника УФСИНСмотреть фотографии
09:25
Волгоградцы завалили Роспотребнадзор вопросами об отдыхеСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде 3-летнего ребенка укусил за лицо уличный песСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде из-за жары активно заливают улицыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:15
Волгоградским и адыгейским пенсионерам отмерили денег по минимумуСмотреть фотографии
22:50
Энергетики обесточат 4 района Волгограда 11 июляСмотреть фотографии
 