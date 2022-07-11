Сбежавшего от алиментов волгоградца нашли в монастыре в Астрахани

Общество 11.07.2022 14:45
0
11.07.2022 14:45
Волгоградские судебные приставы разыскали волгоградца, который задолжал по алиментам на содержание своего ребенка 1 миллион 600 тысяч рублей. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, мужчина длительное время скрывался от судебных приставов.
Однако в конечном итоге приставы Кумылженского районного отдела управления нашли мужчину в Астрахани.
Как выяснилось, он находился в монастыре, где готовился принять монашество.
Исполнительное производство передано на исполнение в Управление ФССП России по Астраханской области.
В селах Ольховского района вспомнили об угрозе пожаров после визита прокурора11.07.2022 16:39
Общество 11.07.2022 16:39
Мститель спалил два трактора и сено неприятеля в Волгоградской области11.07.2022 14:53
Общество 11.07.2022 14:53
РУСАЛ организует на День металлурга в Волгограде выступления российских звезд11.07.2022 13:31
Общество 11.07.2022 13:31
«Нет жары – нет дохода»: в Волгограде сплит-системы упали в цене из-за прохладного лета11.07.2022 13:23
Общество 11.07.2022 13:23
Два ребенка в реанимации: врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Волгоградом11.07.2022 13:15
Общество 11.07.2022 13:15
Банк «Открытие»: 66% жителей ЮФО увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста цен11.07.2022 11:03
Общество 11.07.2022 11:03
Депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят закон о переименовании населенных пунктов 14 июля11.07.2022 11:02
Общество 11.07.2022 11:02
Волгоградцы завалили Роспотребнадзор вопросами об отдыхе11.07.2022 09:25
Общество 11.07.2022 09:25
В Волгограде из-за жары активно заливают улицы11.07.2022 08:54
Общество 11.07.2022 08:54
Волгоградским и адыгейским пенсионерам отмерили денег по минимуму11.07.2022 08:15
Общество 11.07.2022 08:15
Энергетики обесточат 4 района Волгограда 11 июля10.07.2022 22:50
Общество 10.07.2022 22:50
«Он не мог по-другому»: в Волгограде семье погибшего в СВО врача вручили медаль «За отвагу»10.07.2022 21:34
Общество 10.07.2022 21:34
Рейс из Москвы в Волгоград задержали из-за урагана10.07.2022 20:21
Общество 10.07.2022 20:21
МЧС предупредило волгоградцев о грозах и штормовом ветре10.07.2022 18:38
Общество 10.07.2022 18:38
Волгоградцев в июле лишат веры, надежды и любви10.07.2022 16:48
Общество 10.07.2022 16:48