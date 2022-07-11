Сбежавшего от алиментов волгоградца нашли в монастыре в Астрахани









Волгоградские судебные приставы разыскали волгоградца, который задолжал по алиментам на содержание своего ребенка 1 миллион 600 тысяч рублей. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, мужчина длительное время скрывался от судебных приставов.





Однако в конечном итоге приставы Кумылженского районного отдела управления нашли мужчину в Астрахани.





Как выяснилось, он находился в монастыре, где готовился принять монашество.





Исполнительное производство передано на исполнение в Управление ФССП России по Астраханской области.



