Общество

РУСАЛ организует на День металлурга в Волгограде выступления российских звезд

Общество 11.07.2022 13:31 Новости компаний
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11.07.2022 13:31 Новости компаний


Компания РУСАЛ подготовила на День металлурга в Волгограде масштабное шоу со звёздами отечественной сцены. 
16 июля с  17.00 на площади Аттракционов  пос. Спартановка горожан ждут: ярмарка, детские аттракционы, детский и взрослый фудкорты, площадки мастер-классов для детей. 
Затем праздник продолжат выступления волгоградских кавер-групп  «Евротур» и «Какая разница».
А хедлайнерами мероприятия станут группа «Фабрика» и российский хип-хоп - и хаус-рэп-исполнитель Федук. 
В программе также мультимедийное шоу и фейерверк. 
Для проведения красочного события на площади будет установлена большая сцена и светодиодные экраны. 
Вход свободный

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