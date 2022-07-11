Общество 11.07.2022 13:31 Новости компаний
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11.07.2022 13:31 Новости компаний
Компания РУСАЛ подготовила на День металлурга в Волгограде масштабное шоу со звёздами отечественной сцены.
16 июля с 17.00 на площади Аттракционов пос. Спартановка горожан ждут: ярмарка, детские аттракционы, детский и взрослый фудкорты, площадки мастер-классов для детей.
Затем праздник продолжат выступления волгоградских кавер-групп «Евротур» и «Какая разница».
А хедлайнерами мероприятия станут группа «Фабрика» и российский хип-хоп - и хаус-рэп-исполнитель Федук.
В программе также мультимедийное шоу и фейерверк.
Для проведения красочного события на площади будет установлена большая сцена и светодиодные экраны.
Вход свободный
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