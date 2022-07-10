В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 42-летнего мужчину

В Волгоградской области разыскивают пропавшего 25 июня Вишневецкого Сергея Алексеевича. Как сообщает ИА «Высота 102», 42-летний мужчина вышел из дома и бесследно исчез.

— Сергей Вишневецкий пропал в Красноармейском районе Волгограда. Ранее мужчина никогда надолго не отлучался без предупреждения. В полицию обратились его родственники, — рассказала информагентству руководитель поискового отряда «Юг-Спас Волгоград» Светлана Алексеева.

К поискам также привлекли волонтеров. Как уточнили в отряде, мужчина не страдает никакими заболеваниями, вызывающими дезорганизацию в пространстве и потерю памяти.

Фото: Юг-Спас Волгоград / vk.com