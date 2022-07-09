В Волжском перестали ходить трамваи трех маршрутов

Общество 09.07.2022 09:53
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09.07.2022 09:53
В Волжском трамваи трех маршрутов временно не будут функционировать в эти выходные - сегодня и 10 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, это связано с проведением ремонта тепломагистрали на пересечении улиц Пушкина и Энгельса.
Ограничения движения для трамваев №№1, 4 и 4а введены 9 июля с 7 часов утра и до 9 часов вечера, также они будут действовать завтра, 10 июля и 16 и 17 июля.
Маршруты № 2 и № 7 будут работать по расписанию.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что в эти дни ограничат движение и для автотранспорта на ул. Пушкина на участке от кольца ГПЗ до пер. Складской (светофор на въезде на «Оптовку»).
На время проведения ремонтных работ объезд перекрытого участка будет осуществляться по Складскому переулку.
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