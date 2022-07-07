В Волжском перекроют движение из-за ремонта теплотрассы

Общество 07.07.2022 19:26
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07.07.2022 19:26
В Волжском на шесть дней в июле перекроют движение в связи с ремонтом тепломагистрали. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, работы будут проводиться с 7:00 9 июля до 21:00 11 июля и с 7:00 16 июля до 21:00 18 июля на ул. Пушкина на участке от кольца ГПЗ до пер. Складской (светофор на въезде на «Оптовку»).
На время проведения ремонтных работ объезд перекрытого участка будет осуществляться по Складскому переулку, пояснили в мэрии.
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