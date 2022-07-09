В Волгоградской области за полтора года родились 549 детей из пробирок

Общество 09.07.2022 10:12
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09.07.2022 10:12
39 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнено в регионе с начала 2022 года, 220 женщин на сегодняшний день встали на учет по беременности. Благодаря репродуктивным технологиям в Волгоградской области в этом году родились 192 ребенка, среди новорожденных — 5 двоен.
Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, чаще всего медики применяют современные репродуктивные технологии в отношении женщин 30-39 лет — помощью специалистов воспользовались 398 пациенток такого возраста.
До конца 2022 года за счет средств обязательного медицинского страхования запланировано провести еще 1100 подобных процедур. В прошлом году благодаря ЭКО появилось на свет 337 малышей.
Саму процедуру выполняют в четырех государственных и частных медицинских организациях — в клинике № 1 ВолгГМУ, «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и Дитя». Программа реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».
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