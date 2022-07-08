Общество 08.07.2022 11:50 Новости компаний
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08.07.2022 11:50 Новости компаний
Ко дню семьи, любви и верности Сбербанк проанализировал данные по семейной ипотеке. За первое полугодие 2022 года на приобретение жилья семьями с детьми в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях Сбер выдал около 7 млрд рублей. Наиболее часто жилье по данной ипотечной программе приобретают молодые семьи в возрасте от 31 до 35 лет, при этом саму ипотеку чаще оформляют именно мужчины – 69%.
Получить данный вид льготной ипотеки могут семьи с детьми, рожденными после 2018 года. Наиболее часто её оформляют семьи с двумя детьми, на втором месте семьи, где есть один маленький ребенок.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
– Создание семьи – это важный и ответственный шаг для каждого человека. Поэтому необходимо поддерживать молодых людей как родным, так и на уровне государства и финансовых институтов. В начале семейного пути особое значение имеет наличие собственного жилья. Семейная ипотека позволяет приобрести готовое или строящееся жилье, построить частный дом по льготным ставкам, а при использовании электронных сервисов от Домклик можно дополнительно снизить процентную ставку.
Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке с дополнительными скидками на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».
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