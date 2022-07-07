Общество

В Волгограде и области воздух раскалится до +36 градусов

Общество 07.07.2022 07:50
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07.07.2022 07:50


В Волгоградскую область на текущей неделе вернется изнуряющий зной. С таким прогнозом, сообщает ИА «Высота 102», выступили волгоградские синоптики. Уже сегодня, 7 июля, столбики уличных термометров в тени дотянутся до отметки +33 градуса. 

– В Волгограде и области в четверг, 7 июля, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый юго-восточный не более 10 м/с. Температура воздуха в отдельных районах днем от +28 до +33 градусов, – говорится в краткосрочном прогнозе Волгоградского ЦГМС. – 8 июля погода не изменится. Преимущественно в регионе будет ясно, без осадков. Днем в пятницу ожидается уже до +35 градусов.

Раскалится воздух к субботе. 9 июля в Волгограде будет по-прежнему практически безветренно, а термометры покажут в тени уже около +36 градусов.

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