Общество

«Волгоградэнергсбыт» запустил чат-бот для передачи показаний счетчиков

Общество 06.07.2022 10:32
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06.07.2022 10:32


Жители Волгограда получили новую возможность дистанционной передачи показаний за израсходованную электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергсбыт», накануне в обновленном мобильном приложении компания запустила чат-бот.

– Мы обновили приложение 23 мая, добавив функционал чат-бота, аналогичный тому, что уже был ранее реализован на сайте компании и в мессенджерах Telegram  и Viber. Чат-бот может самостоятельно ответить на самые востребованные вопросы, позволяет принимать показания в период с 15 по 25 число, подключает операторов контакт-центра к диалогу в особо сложных ситуациях, – сообщили информационному агентству в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергсбыт». За период после обновления мобильного приложения с 24 мая по 24 июня было произведено 2253 новых установок. Суммарно приложением пользуются уже более 50 тысяч жителей Волгоградской области.

В мобильном приложении чат-бот работает в разделе «Нужна помощь». Чтобы передать показания,  в чате в свободной форме нужно написать о передаче показаний. Робот уточнит адрес и, возможно, номер лицевого счета, и предложит ввести показания. Данные сразу будут заведены в базу начислений компании, при этом корректировать данные можно вплоть до 25 числа.

Возможность передачи данных с помощью чат-ботов ПАО «Волгоградэнергсбыт» в мессенджерах в Viber, Telegram через смартфон, компьютер или ноутбук по-прежнему сохраняется.  Для этого не нужно совершать никаких сложных действий, достаточно просто написать сообщение.

– В  пиковые дни, когда жители передают показания электросчетчиков, чат-боты существенно разгружают сотрудников контакт-центра – это приводит к тому, что люди, не имеющие технической возможности использовать современные устройства, оперативнее связываются с нашими специалистами, – прокомментировали в «Волгоградэнергосбыте».

Приложение «Волгоградэнергосбыт» доступно для мобильных платформ Android и iOS. Для скачивания, пользователям необходимо перейти в магазин приложений и ввести «Волгоградэнергосбыт», приложение будет единственным в списке.

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