Общество

Отправленным в ЛНР врачам и строителям присвоят статус ветеранов боевых действий

Общество 05.07.2022 18:54
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05.07.2022 18:54


Сегодня, 5 июля, депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, согласно которому в России гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, будут наделять статусом ветеранов боевых действий.

– В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами, – отмечали в пояснительной записке, напомним, авторы законопроекта. 

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных Сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. 

– После принятия изменений в закон о ветеранах они [перечисленные категории] смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы, – уточнил спикер ГД Вячеслав Володин. – Они проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства.

Напомним, что сегодня, 5 июля, в Санично-Луганский район ЛНР отправились волгоградские медики. Сотрудники лечебных учреждений Волгограда будут оказывать жителям республики медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что в подшефном районе ЛНР волгоградские строители и дорожники уже восстанавливают инфраструктуру.

По возвращении из республики на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров обозначил приоритетные задачи по восстановлению мирной жизни в районе. 

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