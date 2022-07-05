Общество 05.07.2022 08:23
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05.07.2022 08:23
27 волгоградских специалистов в составе медицинских поездов выезжают для оказания плановой медицинской помощи жителям Станично-Луганского района ЛНР. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, для проведения медосмотров жителей подшефного района направлены врачи кардиологи, эндокринологи, рентгенологи, гинекологи, травматолог, отоларинголог, рентген-лаборанты ведущих клиник — Волгоградской областной больницы № 1, больниц скорой помощи № 25 и № 15, клинических больниц № 4 и № 3, Волгоградского областного кардиоцентра, родильного дома № 4, Волжской городской больницы № 1 им. Фишера, ЦРБ Клетского, Среднеахтубинского, Калачевского районов и Михайловского городского округа.
Специалисты направляются в республику с подвижной медицинской техникой для проведения медицинских осмотров. Медики разделятся на четыре группы, три из которых проведут обследование жителей отдаленных населенных пунктов, одна бригада организует диспансеризацию населения и оказание специализированной медицинской помощи в центральной районной больнице станицы Луганской.
Напомним, вопросы, связанные со здоровьем населения, обсуждались на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с активом подшефного Станично-Луганского района ЛНР. Поезда проедут по всем населённым пунктам и проверят здоровье жителей — в районе расположены 49 населённых пунктов, где проживают порядка 44,5 тыс. чел.
В конце июня Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом Луганской Народной Республики.
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