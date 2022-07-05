Общество

В Волгоградской области прокуроры отстояли зарплаты работников АГЗС

Общество 05.07.2022 11:46
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05.07.2022 11:46


В волгоградской области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 1 млн рублей перед уволенными работниками автомобильной газозаправочной станции компании «СГ-Трейдинг». Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, это произошло в результате принятых прокурорских мер. 

Установлено, что шести работникам АГЗС после увольнения в связи с ликвидацией организацией не выплачена зарплата, а также не произведены выплаты при увольнении. В связи с этим прокуратурой Котовского района в суд были предъявлены исковые заявления о взыскании задолженности, выплат при увольнении и компенсации морального вреда. 

– Котовский районный суд удовлетворил заявленные прокуратурой требования, взыскав в пользу граждан порядка 1 млн рублей, – рассказала Черединина. – В настоящее время судебные решения вступили в законную силу, произведено частичное погашение задолженности. 

Фактическое погашение оставшейся части долга взято прокуратурой на контроль.

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