В Волгограде и области выявили зараженных «малой чумой» клещей









Сотрудники испытательных лабораторий в ходе исследования клещей, обитающих на территории Волгоградской области, выявили у членистоногих четырех типа инфекций, переносчиками которых они являются, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Так, по данным результатов лабораторных исследований клещей, инфицированность вирусом Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 1,1%, иксодового клещевого боррелиоза — 0,2%, КУ-лихорадки – 7,0% и больше всех туляремии – 18,4%.

Туляремия очень заразна: восприимчивость людей к ней составляет почти 100%. В этой связи туляремию иногда называют «малой чумой» и относят к особо опасным инфекциям.

С начала сезона активности клещей на территории региона число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило 968 случаев, что не превышает среднемноголетних значений.

Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) у жителя Городищенского района.

Мониторинг клещей с целью обнаружения возбудителей природно-очаговых инфекций в регионе осуществляет испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

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