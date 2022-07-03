Из Волгограда в Турцию вылетел первый чартер

Общество 03.07.2022 16:41
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03.07.2022 16:41
Сегодня из волгоградского аэропорта вылетел первый в этом году чартер в Анталью. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям авиакомпанией Азимут совместно с туроператором «И-Линь Туризм».
Так, прилетать в волгоградский аэропорт по средам самолеты будут в 15.40, вылетать обратно – ровно через час – в 16.40. По воскресеньям прилет запланирован на 15.00, вылет в Турцию – 16.05.
Напомним, с 1 июня 2022 года, согласно циркуляру МВД Турции, граждане иностранных государств (в том числе граждане РФ) вне зависимости от вакцинации освобождены от обязанности предоставления ПЦР-теста COVID-19 или экспресс-теста на антиген к COVID-19.
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