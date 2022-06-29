Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО отрицательно относятся к отстранению наших спортсменов от международных соревнований
Общество 29.06.2022 12:18
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29.06.2022 12:18
Треть жителей Южного федерального округа (33%) надеются, что ограничения с российских спортсменов снимут к летней Олимпиаде-2024. При этом почти четверть (24%) южан находят в дисквалификации положительные моменты. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
60% опрошенных относятся к запрету российским спортсменам выступать на международных соревнованиях резко отрицательно, еще 15% - скорее отрицательно. 5% поддерживают или скорее поддерживают такое отстранение. 20% затруднились ответить или сказали, что им всё равно.
38% не могут предсказать, сколько продлится дисквалификация российского спорта. 11% настроены крайне пессимистично и полагают, что это навсегда. Еще 19% полагают, что отстранение продлится более двух лет, а 20%, что ограничения снимут к летней Олимпиаде-2024. 13% оптимистично оценивают возвращение российских спортсменов на международную арену до конца этого года.
19% опрошенных считают, что дисквалификация отрицательно скажется на российском спорте - без конкуренции с лучшими спортсменами планеты он будет деградировать. Еще 21% главным отрицательным фактором называют возможный отъезд лучших российских спортсменов и тренеров из страны. 18% считают, что дисквалификация сыграет положительную роль, поскольку можно будет спокойно готовить новые поколения спортсменов или направить государственные деньги на более важные сферы жизни. Еще 6% считают положительным моментом отсутствие судейской предвзятости по национальному признаку. 18% уверены, что бан российского спорта ничего не изменит в его развитии. 19% затруднились дать ответ на этот вопрос.
Больше половины опрошенных (52%) негативно относится к возможной смене российскими спортсменами спортивного гражданства в условиях дисквалификации: 27% резко отрицательно, 25% - скорее отрицательно. Однозначно поддерживают смену спортивного гражданства лишь 2% респондентов, еще 9%- скорее поддерживают. 36% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен банком «Открытие» 17-21 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Фото из архива ИА «Высота 102».
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