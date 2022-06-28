Общество

Часть нижней террасы набережной Волгограда отдали под парковку

Общество 28.06.2022 14:52
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28.06.2022 14:52


В Центральном районе Волгограда на нижней террасе набережной подрядная компания в эти дни занимается обустройством еще одного парковочного места. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, дополнительные места для стоянки транспорта появятся в скором между нижним ярусом центральной лестницы и благоустраиваемой территорией. 


– Здесь создадут 37 мест для стоянки автомобилей, – сообщили в городской администрации 28 июня. – Из них пять предназначены для транспорта маломобильных граждан. Сейчас ведется установка гранитных бордюров, которые отделят проезжую часть от парковки. На финальном этапе будет нанесена разметка. 


В администрации также уточняют, что новая парковочная площадка станет третьей по счету на набережной. 

– Уже оборудованы две зоны почти на 300 машиномест с двух сторон от амфитеатра, – уточняют в мэрии. – На протяжении последних лет бесплатные парковочные места и специальные карманы оборудуются властями при создании общественных пространств и объектов социнфраструктуры. За это время созданы парковки рядом со стадионом «Волгоград Арена», в пойме реки Царицы, вдоль проезда по улице Землячки со стороны Мамаева кургана и другие. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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