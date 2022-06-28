Часть нижней террасы набережной Волгограда отдали под парковку

В Центральном районе Волгограда на нижней террасе набережной подрядная компания в эти дни занимается обустройством еще одного парковочного места. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, дополнительные места для стоянки транспорта появятся в скором между нижним ярусом центральной лестницы и благоустраиваемой территорией.





– Здесь создадут 37 мест для стоянки автомобилей, – сообщили в городской администрации 28 июня. – Из них пять предназначены для транспорта маломобильных граждан. Сейчас ведется установка гранитных бордюров, которые отделят проезжую часть от парковки. На финальном этапе будет нанесена разметка.





В администрации также уточняют, что новая парковочная площадка станет третьей по счету на набережной.

– Уже оборудованы две зоны почти на 300 машиномест с двух сторон от амфитеатра, – уточняют в мэрии. – На протяжении последних лет бесплатные парковочные места и специальные карманы оборудуются властями при создании общественных пространств и объектов социнфраструктуры. За это время созданы парковки рядом со стадионом «Волгоград Арена», в пойме реки Царицы, вдоль проезда по улице Землячки со стороны Мамаева кургана и другие.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"