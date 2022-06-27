В Волгоградской области сироту лишили жилья из-за крохотной доли в доме

Общество 27.06.2022 15:04
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27.06.2022 15:04
Прокуратура защитила права 16-летней сироты, которую не включили в список на получения жилья из-за крохотной доли в частном доме.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в прокуратуру Руднянского района обратилась бабушка девочки, которая является ее попечителем.
Проверкой установлено, что женщина обращалась в районный орган опеки и попечительства с заявлением о включении внучки в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако ей отказали на том основании, что у девочки есть свое жилье.
Социальная норма площади жилья в целях предоставления мер поддержки, согласно законодательству, составляет 18 кв. м.
- В то же время фактически несовершеннолетней принадлежит на праве собственности 1/10 часть дома, площадь доли - 8,27 кв. м, что существенно меньше социальной нормы, - уточнила Черединина.
В суд предъявлено исковое заявление в защиту прав несовершеннолетней о возложении обязанности на комитет социальной защиты населения Волгоградской области включить сироту в список граждан на получения жилья. Требования прокурора удовлетворены. Девушка сможет реализовать свое право на жилье после достижения совершеннолетия.
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