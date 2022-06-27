Общество

В Волгограде и области 27 июня ввели ограничения на продажу алкоголя

Общество 27.06.2022 08:50
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27.06.2022 08:50


В Волгоградской области в связи с официальным празднованием Дня молодежи до конца дня введено ограничение на продажу алкогольной продукции. В связи с региональным законом, купить горячительные напитки в городе в течение дня можно будет только в барах, кафе и ресторанах.

Напомним, что 25 июня сухой закон действовал на площадках проведения первого молодежного фестиваля. Такое решение было принято администрацией города. 27 запрет на продажу алкоголя вводится ежегодно, согласно решению депутатов Волгоградской областной думы от  26 февраля 2019 года. 

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