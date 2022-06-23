«Даже крякнуть не успел»: депутата Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре Волгограда

Общество 23.06.2022 15:32
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23.06.2022 15:32
Депутата областной думы Александра Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре Волгограда.
- Всё очень быстро произошло. Я даже крякнуть не успел. Но сейчас все хорошо, слабость только. Жить будем - не помрем!, - сказал ИА «Высоте 102» депутат, которого уже перевели из реанимации в обычную палату.
По его словам, ему поставили стент. Сейчас врачи рекомендуют пациенту больше отдыхать и меньше пользоваться телефоном, поэтому депутат был немногословен.
Александр Осипов сообщил, что проходил обследование и у него выявили слишком большие «паузы» между сердечными сокращениями, угрожающие жизни. Врачи сообщили, что депутата нужно срочно оперировать. В кардиоцентр Осипова госпитализировали накануне, 22 июня.
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