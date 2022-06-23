«Даже крякнуть не успел»: депутата Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре Волгограда









Депутата областной думы Александра Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре Волгограда.

- Всё очень быстро произошло. Я даже крякнуть не успел. Но сейчас все хорошо, слабость только. Жить будем - не помрем!, - сказал ИА «Высоте 102» депутат, которого уже перевели из реанимации в обычную палату.

По его словам, ему поставили стент. Сейчас врачи рекомендуют пациенту больше отдыхать и меньше пользоваться телефоном, поэтому депутат был немногословен.

Александр Осипов сообщил, что проходил обследование и у него выявили слишком большие «паузы» между сердечными сокращениями, угрожающие жизни. Врачи сообщили, что депутата нужно срочно оперировать. В кардиоцентр Осипова госпитализировали накануне, 22 июня.



