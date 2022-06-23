Волгоградцев накормят корейской едой









Национальные танцы и еда будут представлены в изобилии на межрегиональном корейском фестивале «Традиционная и современная Корея» в Волгограде.

Как сообщили в областном комитете по делам национальностей и казачества, в фойе Дома офицеров гостей встретят красочным этническим выступлением. Большой концерт с танцевальными и песенными номерами пройдет в уже в главном зале. Зрители увидят выступления региональных корейских групп традиционного танца, услышат песни и каверы современных K-pop танцев и песен, а также красочные номера воспитанников спортивного клуба по тхэквондо.

На фестивале развернут выставки с корейскими инструментами и костюмами, лавки с корейской едой и сладостями, фотозону с аниматорами и импровизированную танцевальную площадку для любителей направления «K-pop».

- Мероприятие нацелено на сохранение культуры, традиций и истории корейского народа, проживающего на территории России, содействие в укреплении мира и согласия между представителями разных национальностей, воспитание в подрастающем поколении высоких нравственных качеств и приобщению к национальной культуре, - сообщили в профильном комитете обладминистрации.

Фестиваль пройдет в это воскресенье, 26 июня.

Фото: Облкомказачества