Волгоградцев накормят корейской едой

Общество 23.06.2022 13:11
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23.06.2022 13:11
Национальные танцы и еда будут представлены в изобилии на межрегиональном корейском фестивале «Традиционная и современная Корея» в Волгограде.
Как сообщили в областном комитете по делам национальностей и казачества, в фойе Дома офицеров гостей встретят красочным этническим выступлением. Большой концерт с танцевальными и песенными номерами пройдет в уже в главном зале. Зрители увидят выступления региональных корейских групп традиционного танца, услышат песни и каверы современных K-pop танцев и песен, а также красочные номера воспитанников спортивного клуба по тхэквондо.
На фестивале развернут выставки с корейскими инструментами и костюмами, лавки с корейской едой и сладостями, фотозону с аниматорами и импровизированную танцевальную площадку для любителей направления «K-pop».
- Мероприятие нацелено на сохранение культуры, традиций и истории корейского народа, проживающего на территории России, содействие в укреплении мира и согласия между представителями разных национальностей, воспитание в подрастающем поколении высоких нравственных качеств и приобщению к национальной культуре, - сообщили в профильном комитете обладминистрации.
Фестиваль пройдет в это воскресенье, 26 июня.
Фото: Облкомказачества
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