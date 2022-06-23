Под Волгоградом риелтора отправили в колонию за махинации на 13 млн рублей

В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 23 июня, вынесли приговор 47-летней риелтору, которая с 2011 по 2017 годы обманывала клиентов. За шесть лет женщина заработала мошенническим способом 13 миллионов рублей.

– Согласно материалам уголовного дела, рассмотренным Волжским городским судом на протяжении шести лет под видом оказания риелторских услуг жительница города Волжского вводила в заблуждение клиентов, предлагая им передать ей на время денежные средства от продажи жилья, – сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – После этого она сообщала, что требуются дополнительные деньги на приобретение нового жилья якобы на выгодных условиях, однако часть средств она сразу возвратить не может. В этой связи она просила клиентов оформить кредиты на покупку квартир под залог недвижимости, которые обещала погашать самостоятельно.

После того как волжане влезали в кредитную кабалу, женщина исчезала. Всего таким способом мошенница обманула 17 потерпевших, причинив ущерб на сумму более 13 миллионов рублей.

Волжским городским судом доказано восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере, сопряженного с лишением права гражданина на жилое помещение, и еще одно мошенничество в крупном размере. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой города Волжского.

– Вину в инкриминируемых деяниях подсудимая не признала, – сообщает Оксана Черединина. – С учетом позиции гособвинителя суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда.