Мэрию Волгограда обязали залатать ямы и установить освещение в поселке Горьковский





Советский районный суд после проверки прокуратуры обязал администрацию Волгограда организовать ремонт дороги и установить освещение в поселке Горьковский. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, обследование улиц было проведено после многочисленных обращений граждан о нарушениях безопасности дорожного движения в поселке.

– Установлено, что по улицам Буденного, Путейской, Донской, Воронежской, Басаргинской и в переулке Беризовый отсутствуют линии наружного освещения, – рассказала старший помощник прокурора. – Кроме того, автомобильные дороги общего пользования по указанным выше улицам в пос. Горьковский имеют грунтовое покрытие с многочисленными просадками, что нарушает требования безопасности дорожного движения.

Советским районным судом на администрацию города возложена обязанность по устранению нарушений законодательства о безопасности дорожного движения путем приведения дорог в соответствии с требованиями ГОСТ, а также организовать стационарное электрическое освещение территории.

Исполнение решения суда взято под контроль прокуратуры.