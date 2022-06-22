В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

Общество 22.06.2022 09:32
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22.06.2022 09:32
Вакансии с зарплатными предложениями от 100 до 500 тысяч рублей были открыты для соискателей в Волгоградской области в июне.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, самыми востребованными на рынке труда в Волгограде и области в этот летний месяц оказались руководители производств, менеджеры и программисты.
Эксперты отмечают, что 900 (или 11%) июньских предложений о работе предполагают зарплату от 100 тысяч рублей и больше.
Самой дорогой вакансией июня в Волгограде стало место директора научно-исследовательского центра (химия) с зарплатой 500 тысяч рублей до вычета налогов. Соискателю предлагают переезд в Московскую область, а на период строительства центра - в Москву. Требования к кандидату - ученая степень доктора или кандидата химических наук, опыт общего руководства и координации исследований в области органической химии, а также английский.
Менеджеру по закупке зерновых готовы платить от 100 до 400 тысяч рублей. Специалист должен быть готов к командировкам. В числе задач сотрудника - закупка и отгрузка сельскохозяйственной продукции в Волгоградской и Ростовской областях. Для трудоустройства требуется опыт работы от 6 лет.
Frontend-разработчику веб-приложений в Волгограде предлагают от 120 до 180 тысяч рублей на руки ежемесячно. Возможен гибридный график работы. Компания предлагает не только хорошую зарплату, но и развитие и обучение, а также приятные «плюшки»: ДМС или возможность выбрать и приобрести на определенную сумму в год один вариант бенефита или несколько из списка: абонемент в фитнес клуб / бассейн/ на йогу / массаж/ любой спорт / танцы...или обучающие книги, курсы, семинары, конференции по своей специализации или для профессионального развития (например, английский).
Руководителю филиала по выкупу и продаже коммерческих и легковых автомобилей с пробегом в Волгограде предлагают ежемесячно 150 тысяч рублей на руки. От кандидата требуется опыт руководящей работы в автобизнесе и знание рынка автомобилей. Опыт работы с лизинговыми компаниями, аукционами, банками - приветствуется.
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